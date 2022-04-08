İngiltere ve Almanya başbakanları Ukrayna'yı görüştü

Johnson, Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile Başbakanlık ofisi 10 Numara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Johnson, konuşmasının başında her iki ülkenin de bugün Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna yönelik saldırı dahil ülkede yaşanan vahşet karşısında dehşete düştüğünü ifade ederek, "Doğu Ukrayna'daki tren istasyonuna yapılan saldırı, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in övündüğü ordusunun battığı derinliği gösteriyor. Kadınlar ve çocuklarla dolu bir tren istasyonunda en az 39 kişi öldü ve düzinelerce kişi yaralandı." dedi.

Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmanın bir savaş suçu olduğunu söyleyen Johnson, "Rusya'nın Ukrayna'daki suçları görmezden gelinmeyecek veya cezasız kalmayacak." diye konuştu.

Almanya ve İngiltere'nin Putin'in Ukrayna'da başarısız olması gerektiği konusunda aynı kanaati paylaştığını ifade eden Johnson, alınan yaptırım kararları ve Rus gaz ve petrolüne olan bağımlılığı sona erdirme planlarına dikkat çekti.

Johnson, Kuzey Denizi'nin potansiyelini tamamen kullanmak ve Almanya ile İngiltere'nin yenilenebilir enerji ve enerji güvenliği konularında iş birliği yapmak konusunda anlaştığını belirtti.

Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarına da değinen İngiliz Başbakan, daha öncekilere ek olarak yeni Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurdu.

- "Rusya Devlet Başkanı bu savaş suçlarının sorumluluğunu taşıyor"

Almanya Başbakanı Scholz ise savaşın yıkıcı olduğunu belirterek, "Savaş, Ukrayna'da akıl almaz acılar ve korkunç yıkımlara, ölümlere yol açıyor. Bugün öğrendiğimiz bu saldırı gerçekten şok edici ve tiksindirici." dedi.

Sivilleri öldürmenin bir savaş suçu olduğunu kaydeden Scholz, "Rusya Devlet Başkanı bu savaş suçlarının sorumluluğunu taşıyor." ifadesini kullandı.

Almanya, ilk kez bir savaş bölgesine silah ve askeri teçhizat göndererek uzun yıllardır sürdürdüğü politikasını değiştirdiğini belirten Scholz, sivil ölümlerin önüne geçilmesi için Rusya'yı ateşkesi kabul etmeye ve birliklerini geri çekmeye çağırdı.

- Almanya'nın Rus gazını almaya devam etmesi

Scholz, Almanya'ya yönelik eleştirilere rağmen Rus ekonomisine yönelik yaptırımların oldukça etkili olduğunu savunarak, Rusya'nın teknoloji alanında dışa bağımlı olduğunu ve Batı teknolojilerini başka yerden temin edemeyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) olarak Rusya'dan kömür ithal edilmemesi kararı aldıklarını kaydeden Alman Başbakan, ülkesinin Rus gaz ve petrolüne bağımlılığından kurtulmaya başladığını ve kaynaklarını çeşitlendirdiğini belirtti.

Scholz, Rus gazına bağımlılıktan kurtulmada Almanya'nın gerekli hızda hareket edip etmediğine ilişkin bir soru üzerine, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, enerji ihtiyacını sadece yenilenebilir kaynaklardan elde etmeye çalıştıklarını ancak bunun yaklaşık 20 yıl içinde gerçekleşeceğini belirtti.

Bu süre zarfında enerjinin Rusya dışındaki başka kaynaklardan alınması gerekeceğine işaret eden Scholz, "Rusya'dan gaz ithal etme zorunluluğundan kurtulmak için aktif olarak çalışıyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu, o kadar kolay değil. Çünkü önce yapılması gereken bir altyapı gerekiyor." dedi.

Almanya Başbakanı, siviller öldürülürken Rusya'dan gaz almaya devam ettikleri için herhangi bir utanç duyup duymadıklarına ilişkin bir soru üzerine ise "Kömür, gaz ve petrol gibi fosil kaynakların ithalatından bağımsız olmak için yapmamız gereken büyük bir iş olduğu açık. Bu yıl kömür ve petrol konusunda başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Gaz söz konusu olduğunda ise dediğim gibi bunu yapabilmek için mutlaka altyapıyı inşa etmemiz gerekiyor. Rusya'dan bugün ihtiyacımız olan miktarda gazı başka yerlerden almak mümkün değil." diye konuştu.