İkinci finalist Fransa oldu!

Tarihinde ilk kez yarı final gören Afrika temsilcisi Fas, son şampiyon Fransa karşısında sürprizi gerçekleştiremedi. Üst üste ikinci finali için sahaya çıkan Fransa yıldızlarıyla galip gelmeyi başardı ve bileti kaptı.

Al Bayt Stadı’nda oynanan mücadelede savunmasıyla ünlü Fas henüz 5. dakikada yediği golle geriye düştü.

Sağ kanatta Antoine Griezmann ile gelişen hücumda, Antoine Griezmann penaltı noktasına yerden bir pas gönderdi. Kylian Mbappe vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü. Yaşanan karambol sonrasında top sol çaprazda Theo Hernandez’de kaldı. Theo Hernandez zor bir açıdan vuruşunu yaptı ve takımını öne geçiren golü attı.

17. dakikada Fransa ikinci gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun topta ceza alanına sokulan Olivier Giroud, sol çaprazdan sert vurdu ancak top direğe çarpıp auta gitti.

İlk yarı 1-0’lık skorla soyunma odasına giren Fas, ikinci 45’te gol için çok fazla baskı yaptı. Tehlikeli pozisyonlar da bulan Afrika ekibi aradığı golü bir türlü çıkaramadı.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Marcus Thuram ve Muani hamleleriyle Fas baskısını kırmayı başardı.



Fransa’yı rahatlatan gol 79. dakikada geldi. Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kylian Mbappe çalımlarla rakiplerini geçti ve şutunu çekti. Savunmaya çarpan top arka direkte Randal Kolo-Muani’nin önünde kaldı. Randal Kolo-Muani vuruşunu yaptı ve farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.

Bu golle Fas’ın umutları tamamen kırıldı. Maçı 2-0 kazanan Fransa ikinci finalist oldu ve Dünya Kupası’nı ikinci kez kazanma şansı elde etti. 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00’de oynanacak Arjantin-Fransa finalinde kupa sahibini bulacak.

17 Aralık Cumartesi günü Fas ile Hırvatistan üçüncülük maçına çıkacak.