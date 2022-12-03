İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylığını mı duyurdu? Dikkat çeken paylaşım!
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin vizyon belgesini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım da bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına 'Hayır' demeyeceklerini açıklamıştı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıkladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan "Halkın sesi Hakkın sesidir." şeklinde tweet atması, birçok kullanıcı tarafından adaylık açıklaması olarak yorumlandı.
“Halkın sesi, Hakkın sesidir”— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 3, 2022
Mustafa Kemal Atatürk
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