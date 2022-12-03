İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylığını mı duyurdu? Dikkat çeken paylaşım!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına 'Hayır' demeyeceklerini açıklamıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan "Halkın sesi Hakkın sesidir." şeklinde tweet atması, birçok kullanıcı tarafından adaylık açıklaması olarak yorumlandı.