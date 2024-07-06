Hafta sonuna dikkat! 5 bölgede etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, İstanbul'un kuzey kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIK EGE VE AKDENİZ'DE ARTIYOR



Hava sıcaklığının Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.