Gürcistan eski Devlet Başkanı Saakaşvili: Karabağ Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bir parçasıdır

Mihail Saakaşvili, “Benim duruşum toprak bütünlüğü temelinde, Karabağ Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bir parçasıdır” dedi. Ayrıca bölgeden sürülen herkesin evine dönmeye hakkı olduğunu belirtti.

Saakaşvili'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklamaları şöyle:

"Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki askeri çatışmalar bölgemizdeki halkımızın barışını ve refahını önemseyen herkes için çok endişelidir. Bundan daha büyük bir değer yok. Bu yüzden insan fedakarlığını ve durumun artmasını büyük bir acıyla izliyorum. Benim duruşum tamamen açık, devlet bütünlüğü ilkesine dayanıyor, bu yüzden Karabağ dağı Azerbaycan Cumhuriyeti' nin egemen topraklarıdır ve bu bölgeden sınır dışı edilen herkesin geri dönme hakkı vardır. O bölgede evleri olanların geri dönme hakları ve bölgede bulunanların huzur içinde yaşama hakları var ve bu hakları korunmalı. Gürcistan, üç Kafkas ülkesi arasındaki kardeş dostu ilişkilerle ilgileniyor. Geleceğimiz üç Baltık ülkesi arasındaki ilişki gibi olmalı ve sadece dış güçlerin görevden alma ve ustalaşma ile ilgilenmesi ve hiçbir şey yapmalarına izin vermemeliyiz!.."