Yozgat merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 ilde 14 şüpheli yakalandı

Yozgat merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 ilde 14 şüpheli yakalandı

Yozgat merkezli 9 ilde, internet üzerinden “yorum ve beğeni yaparak para kazanma” vaadiyle gerçekleştirildiği öne sürülen dolandırıcılık ağına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, aralarında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 980 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.K.A’nın internet sitesi üzerinden “yorum ve beğeni yaparak para kazanma” vaadiyle yaklaşık 450 bin lira dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerinin 9 il üzerinden organize şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

15 adrese eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında Yozgat’ın Şefaatli ilçesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kars, Iğdır, Konya ve Kayseri’de belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen H.B’nin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

980 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Jandarma ekiplerinin incelemelerinde, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 980 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Ayrıca soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde canlı destek ekibini yöneten 59 kullanıcının yanı sıra bahis oynatımında kullanıldığı değerlendirilen 161 internet sitesi tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şefaatli Adliyesine sevk edildi.

