İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında 29 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında, belediye iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale organizasyonu kurulduğu ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29’u yakalanarak gözaltına alındı.
Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın kapsamına ve iddiaların odağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başsavcılık açıklamasında, “Ekrem İmamoğlu’nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı” belirtildi.
İhalelere fesat iddiası
Soruşturma dosyasında, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden belirli bir ihale düzeninin organize edildiği iddiasının yer aldığı öğrenildi.
Başsavcılık açıklamasında, örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.
1 şüpheli yurt dışında
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29’unun yakalandığı kaydedilirken, şüphelilerden 1’inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.