ODTÜ’deki olaylara soruşturma: 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında yaşanan olaylara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 6 Mayıs tarihinde ODTÜ Stadyumunda düzenlenen etkinlikler sırasında meydana gelen olayların ardından güvenlik birimlerince kapsamlı inceleme yürütüldüğü belirtildi.
Medya görüntüleri incelemeye alındı
Soruşturma sürecine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, olaylara karıştığı belirlenen kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Başsavcılığın açıklamasında, “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin medya yayınları ile sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri detaylı şekilde incelediği aktarılan açıklamada, olaylara doğrudan iştirak ettiği belirlenen 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
Emniyetten bayrak vurgusu
Emniyet Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Açıklamada, Türk bayrağının taşıdığı anlam ve devletin konuya ilişkin hassasiyetine vurgu yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız, şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D. yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır.”
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.