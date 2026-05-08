GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vakıf medeniyeti, adaletle yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun en somut tezahürüdür”
16:01 Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, seçim yarışından çekilerek Aziz Yıldırım’ı destekledi
23:07 Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
AjansHaber Gündem ODTÜ’deki olaylara soruşturma: 6 şüpheli gözaltına alındı

ODTÜ’deki olaylara soruşturma: 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konser sırasında Türk bayrağına yönelik eylemler ile çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Editör
Yayınlama Tarihi:
ODTÜ’deki olaylara soruşturma: 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında yaşanan olaylara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 6 Mayıs tarihinde ODTÜ Stadyumunda düzenlenen etkinlikler sırasında meydana gelen olayların ardından güvenlik birimlerince kapsamlı inceleme yürütüldüğü belirtildi.

Medya görüntüleri incelemeye alındı

Soruşturma sürecine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, olaylara karıştığı belirlenen kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılığın açıklamasında, “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin medya yayınları ile sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri detaylı şekilde incelediği aktarılan açıklamada, olaylara doğrudan iştirak ettiği belirlenen 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Emniyetten bayrak vurgusu

Emniyet Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Açıklamada, Türk bayrağının taşıdığı anlam ve devletin konuya ilişkin hassasiyetine vurgu yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız, şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D. yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır.”

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında 29 şüpheli gözaltına alındı
İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında 29 şüpheli gözaltına alındı
#Gündem / 08 Mayıs 2026
Bakan Gürlek’ten kritik soruşturma açıklamaları: “Etkin pişmanlıktan faydalandılar”
Bakan Gürlek’ten kritik soruşturma açıklamaları: “Etkin pişmanlıktan faydalandılar”
#Gündem / 07 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Spor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Ekonomi
Bosch’un Anneler Günü reklamı: Adam köpeği ısırırsa haber olur mu?
Bosch’un Anneler Günü reklamı: Adam köpeği ısırırsa haber olur mu?
DSÖ’den Hantavirüs uyarısı: Küresel sağlık alarm
DSÖ’den Hantavirüs uyarısı: Küresel sağlık alarm
Yerli robotlar SR40 ve SR80 SAHA 2026’da tanıtıldı
Yerli robotlar SR40 ve SR80 SAHA 2026’da tanıtıldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.