Bakan Tekin'den öğretmenlere vefa mesajı: "Bugün konuştuğumuz başarılar öğretmenlerimiz sayesinde"

Bakan Tekin’den öğretmenlere vefa mesajı: “Bugün konuştuğumuz başarılar öğretmenlerimiz sayesinde”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir Fen Lisesi’nde düzenlenen “Fen Bahçeleri” Türkiye’nin Bilim Projesi tanıtım töreninde öğretmenlerin toplumdaki emeğinin daha görünür olması gerektiğini söyledi. Eğitim sürecinin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Tekin, Türkiye’nin farklı alanlardaki başarılarında öğretmenlerin büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin öğrenciler için büyük fedakarlık gösterdiğini dile getiren Tekin, çocukların eğitim süreçlerinin yalnızca okul ortamıyla sınırlı değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

“Eğitim hayatın tamamını kapsayan bir süreç”

Eğitim öğretim faaliyetlerinin toplumun bütün kesimlerini içine alan bir yapı olduğuna işaret eden Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hedeflenen yaklaşımı şu sözlerle anlattı:

“Türkiye Yüzyılı Marif Modeliyle yapmak istediğimiz şey, çocuklarımızın derslik binaları dışındaki hayatlarının da eğitim öğretim sürecinin bir parçası olduğu, derslikte aldıklarının toplumsal hayatta beceriye dönüşmesinin artık çağdaş eğitim mantığının, pedagojinin bir parçası olduğudur.”

“Öğretmenlerimizin emeklerinin daha görünür olmasını istiyorum”

Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin toplumsal önemine dikkati çeken Tekin, öğretmenlerin zaman zaman haksız eleştirilere maruz kaldığını belirterek, eğitim camiasına teşekkür etti.

Öğretmenlerin Türkiye’nin farklı alanlardaki başarılarında belirleyici rol üstlendiğini vurgulayan Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

“Toplumda öğretmen arkadaşlarımıza, onların emeklerine karşı hak etmedikleri bir eleştiri olabiliyor bazen. Onların emeklerinin karşılığını toplumda biraz daha fazla gözükmesini istiyorum. Bugün Türkiye’de iyi şeyler, işte savunma sanayinde geldiğimiz noktaları konuşuyoruz. Bu noktalardan konuşabiliyorsak eğer, şu an buradaki öğretmenlerimiz sayesinde, müsaadenizle onlara teşekkür etmek istiyorum. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreci karınca kararınca yürütmeye, desteklemeye çaba sarf ediyoruz. Süreçte emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah diğer 31 okulu da aynı şekilde tamamladıktan sonra kendilerine teşekkür etme imkanı buluruz diyorum.”

Hayırsever desteğine teşekkür

Bakan Tekin, konuşmasında fen bahçesinin kurulmasına destek veren hayırsever Serhat Soyuerel’e, ailesine ve onu yetiştiren öğretmeni Jale öğretmene teşekkür etti.

Projeye destek veren Soyuerel de fen liselerinde oluşturulan kampüslerin bilimsel çalışmalar açısından önemli katkılar sunacağını belirterek, “En güzel eserlerin ve buluşların bu kampüslerden çıkacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.


Öğrencilerle bir araya geldi

Program kapsamında okul bahçesinde dönüştürülen alanlarda incelemelerde bulunan Tekin, öğrencilerle çay içerek sohbet etti. Bakan Tekin daha sonra bahçeye fidan dikti.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile öğrenciler katıldı.

Fen liselerinin akademik başarısını ilham veren kampüslerle desteklemeyi amaçlayan “Fen Bahçeleri” Türkiye’nin Bilim Projesi’nin, kamu, özel sektör ve hayırsever iş birliğiyle 32 fen lisesinde yürütüldüğü belirtildi.

