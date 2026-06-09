Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması için istikşafi görüşmeler başlatılıyor

Türkiye ile Kanada arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni bir süreç başlatılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına yönelik istikşafi görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakata vardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bolat ile Sidhuarasındaki görüşmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında yakın zamanda gerçekleştirilen telefon görüşmesinin üzerine inşa edildiği belirtildi.

İki bakanın, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine yönelik kararlılıklarını ortaya koydukları bilgisi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu doğrultuda, ticari ortaklığın ihtiva ettiği potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesini amaçlayan ve her iki ülkenin de ortaya koyduğu vizyonu yansıtan bir adım olarak Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine yönelik istikşafigörüşmelerin başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır.”

Hava ulaşımıyla ticarette yeni bağlantısallık hedefi

Açıklamada, iki bakanın yakın zamanda Hava Ulaştırma Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi. Söz konusu gelişmenin, ülkeler arasındaki bağlantısallığı güçlendirerek yolcular, iş insanları ve ihracatçılar için yeni fırsatlar oluşturacağı gelişmiş hava ulaşım bağlantılarının ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayarak ekonomileri birbirine daha da yakınlaştıracağı ifade edildi.

Beşeri bağların ekonomik ilişkilere katkısı

İki bakanın, Türkiye-Kanada ilişkilerinin temelini oluşturan güçlü beşeri bağların önemini de teyit ettikleri belirtildi. Açıklamada, dinamik toplumların ailevi bağları ile kültürel ve eğitim alanlarındaki etkileşimlerin, ticari ilişkilerin ötesine geçen kapsamlı ortaklığın temel dayanakları olmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

Enerji, havacılık ve uzayda iş birliği perspektifi

Enerji alanının iş birliğinin geliştirilmesi açısından “umut vadeden bir alan” olarak değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Her iki ülkenin temiz enerji dönüşümü hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji alanındaki fırsatlar ele alındı. Nükleer enerji alanındaki iş birliği imkanlarının, Kanada’nın CANDU (nükleer reaktör) teknolojisinin Türkiye’nin kaynak çeşitlendirme hedeflerine sağlayabileceği olası katkılar da dahil olmak üzere incelenmesi konusunda anlaşılmıştır.”

Açıklamada ayrıca, havacılık ve uzay sektöründe iki ülkenin dünya standartlarında yetkinliğe ve yenilikçiliğe sahip olduğu vurgulanarak, savunma, güvenlik ve ilgili sanayi alanlarındaki iş birliği dahil olmak üzere daha yakın ortaklık imkanlarının ele alındığı belirtildi. Bu kapsamda büyüme, yatırım ve ortak teknolojik ilerlemeyi teşvik edecek iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde görüş birliğine varıldığı ifade edildi.

Üst düzey ziyaretlerle temasların güçlendirilmesi

Yakalanan ivmenin sürdürülmesi amacıyla karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapılması hususunda mutabık kalındığı bildirilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Söz konusu ziyaretler, diyaloğun daha da derinleştirilmesi, iş çevreleri arasındaki temasların artırılması ve somut iş birliğialanlarının belirlenmesi açısından önemli fırsatlar sunacaktır. Bakanlar, Türkiye ile Kanada’nın ticari ilişkileri geliştirmek, karşılıklı yatırımları teşvik etmek ve her iki ülke halkına kalıcı faydalar sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde de yakın iş birliğini sürdürme konusundaki beklentilerini ifade etmişlerdir.”