Türkiye, Cezayir gazını Avrupa'ya taşımaya hazırlanıyor

Türkiye, Cezayir gazını Avrupa’ya taşımaya hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasında mevcut LNG anlaşmasının genişletilmesi ve süresinin uzatılması için görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
Türkiye, Cezayir gazını Avrupa’ya taşımaya hazırlanıyor

Bayraktar, Türkiye’nin yıllık 4,4 milyar metreküplük LNG alımını yeniden 6-6,5 milyar metreküp seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Mevcut LNG anlaşmasının Eylül 2027’de sona ereceğini belirten Bayraktar, bu yıl içinde yeni bir anlaşmanın imzalanabileceğini ifade etti. Türkiye’nin 5 ila 10 yıllık yeni anlaşmalara açık olduğunu kaydetti.

Bakan Bayraktar, Cezayir LNG’sinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması için de çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Buna göre LNG’nin Türkiye’de gazlaştırılarak Bulgaristan hattı üzerinden Güneydoğu Avrupa’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Görüşmelerde enerji aramacılığı alanındaki iş birlikleri de gündeme geldi. Türkiye Petrolleri ile Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach arasında, Cezayir açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yürütülmesi değerlendiriliyor.

Projede Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin kullanılmasının planlandığı belirtildi.


 

Rezervi güce dönüştürmenin stratejisi: Bor
