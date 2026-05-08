GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vakıf medeniyeti, adaletle yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun en somut tezahürüdür”
16:01 Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, seçim yarışından çekilerek Aziz Yıldırım’ı destekledi
23:07 Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
AjansHaber Gündem TCG Anadolu SAHA 2026 kapsamında İstanbul’da ziyarete açıldı

TCG Anadolu SAHA 2026 kapsamında İstanbul’da ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Sarayburnu Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren limanda yoğunluk oluşurken, ziyaretçiler Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Editör
Yayınlama Tarihi:
TCG Anadolu SAHA 2026 kapsamında İstanbul’da ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, SAHA 2026 kapsamında İstanbul’da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sarayburnu Limanı’na demirleyen gemiyi görmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren liman girişinde yoğunluk oluşturdu. Güvenlik kontrollerinden geçirilen ziyaretçiler, gruplar halinde saat 10.00 itibarıyla gemiye alınmaya başlandı.

Aralarında çocuklar, öğrenciler, aileler ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler, Türkiye’nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu’nu yakından inceleme imkanı buldu.

Vatandaşlar, gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayisi ürünleri hakkında görevli personelden bilgi aldı. Ziyaretçiler ayrıca geminin güvertesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Türkiye’nin en büyük gemisi olması beni mutlu ediyor”

Gemiyi ziyaret eden 5’inci sınıf öğrencisi Deniz Negiz, TCG Anadolu’nu yakından görmenin heyecan verici olduğunu belirterek, Türkiye’nin savunma alanındaki kazanımlarına dikkati çekti.

Negiz, “Türkiye’nin en büyük gemisi olması beni mutlu ediyor. Gemiyi gezmeyi çok istiyordum, burada olduğum için çok mutluyum.” dedi.


“Türkiye’yi dünya markası haline getirmek istiyorum”

Ziyaretçilerden Mehmet Emin Titiz ise TCG Anadolu’nun dünyanın ilk SİHA gemisi olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, gelecekte savunma sanayisinde görev almak istediğini söyledi.

Titiz, “Bu, gerçekten gurur verici bir duygu. Ben de büyüdüğümde Selçuk Bayraktar gibi savaş uçağı tasarlamak istiyorum. KAAN, Northrop B-2 Spirit ve F-35 Lightning II benzeri modellerin daha gelişmişlerini yaparak Türkiye’yi dünya markası haline getirmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bayraktar TB3’e dokununca duygulandım”

Gemiyi ziyaret eden Ekrem Horoz da TCG Anadolu’nda sergilenen Bayraktar TB3’ü yakından inceleme fırsatı bulduğunu belirterek duygularını dile getirdi.

Horoz, “Rabb’im bunları yapanlardan, vesile olanlardan ve emeği geçenlerden razı olsun. Allah onları korusun, başımızdan eksik etmesin. Biz her zaman onların destekçisiyiz. Vatandaş olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki onlar var olsun. Türk ordusu dünyada her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olsun.” diye konuştu.

TCG Anadolu’nun yarın da vatandaşların ziyaretine açık olacağı bildirildi.
 

Bakan Gürlek: “Madde bağımlılığıyla mücadelede tüm imkanlarımızı seferber ettik”
Bakan Gürlek: “Madde bağımlılığıyla mücadelede tüm imkanlarımızı seferber ettik”
#Gündem / 08 Mayıs 2026
Yozgat merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 ilde 14 şüpheli yakalandı
Yozgat merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 ilde 14 şüpheli yakalandı
#Gündem / 08 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Spor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Ekonomi
Bosch’un Anneler Günü reklamı: Adam köpeği ısırırsa haber olur mu?
Bosch’un Anneler Günü reklamı: Adam köpeği ısırırsa haber olur mu?
Bakan Tekin’den öğretmenlere vefa mesajı: “Bugün konuştuğumuz başarılar öğretmenlerimiz sayesinde”
Bakan Tekin’den öğretmenlere vefa mesajı: “Bugün konuştuğumuz başarılar öğretmenlerimiz sayesinde”
ODTÜ’deki olaylara soruşturma: 6 şüpheli gözaltına alındı
ODTÜ’deki olaylara soruşturma: 6 şüpheli gözaltına alındı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.