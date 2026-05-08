TCG Anadolu SAHA 2026 kapsamında İstanbul’da ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, SAHA 2026 kapsamında İstanbul’da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sarayburnu Limanı’na demirleyen gemiyi görmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren liman girişinde yoğunluk oluşturdu. Güvenlik kontrollerinden geçirilen ziyaretçiler, gruplar halinde saat 10.00 itibarıyla gemiye alınmaya başlandı.

Aralarında çocuklar, öğrenciler, aileler ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler, Türkiye’nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu’nu yakından inceleme imkanı buldu.

Vatandaşlar, gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayisi ürünleri hakkında görevli personelden bilgi aldı. Ziyaretçiler ayrıca geminin güvertesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Türkiye’nin en büyük gemisi olması beni mutlu ediyor”

Gemiyi ziyaret eden 5’inci sınıf öğrencisi Deniz Negiz, TCG Anadolu’nu yakından görmenin heyecan verici olduğunu belirterek, Türkiye’nin savunma alanındaki kazanımlarına dikkati çekti.

Negiz, “Türkiye’nin en büyük gemisi olması beni mutlu ediyor. Gemiyi gezmeyi çok istiyordum, burada olduğum için çok mutluyum.” dedi.



“Türkiye’yi dünya markası haline getirmek istiyorum”

Ziyaretçilerden Mehmet Emin Titiz ise TCG Anadolu’nun dünyanın ilk SİHA gemisi olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, gelecekte savunma sanayisinde görev almak istediğini söyledi.

Titiz, “Bu, gerçekten gurur verici bir duygu. Ben de büyüdüğümde Selçuk Bayraktar gibi savaş uçağı tasarlamak istiyorum. KAAN, Northrop B-2 Spirit ve F-35 Lightning II benzeri modellerin daha gelişmişlerini yaparak Türkiye’yi dünya markası haline getirmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bayraktar TB3’e dokununca duygulandım”

Gemiyi ziyaret eden Ekrem Horoz da TCG Anadolu’nda sergilenen Bayraktar TB3’ü yakından inceleme fırsatı bulduğunu belirterek duygularını dile getirdi.

Horoz, “Rabb’im bunları yapanlardan, vesile olanlardan ve emeği geçenlerden razı olsun. Allah onları korusun, başımızdan eksik etmesin. Biz her zaman onların destekçisiyiz. Vatandaş olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki onlar var olsun. Türk ordusu dünyada her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olsun.” diye konuştu.

TCG Anadolu’nun yarın da vatandaşların ziyaretine açık olacağı bildirildi.

