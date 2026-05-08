Bakan Gürlek: "Madde bağımlılığıyla mücadelede tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Bakan Gürlek: “Madde bağımlılığıyla mücadelede tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, madde bağımlılığıyla mücadelede infaz ve rehabilitasyon sisteminin güçlendirildiğini belirterek, rehabilitasyon odaklı yeni bir model uygulandığını açıkladı. Gürlek, tek bir vatandaşın dahi bu tehdidin insafına bırakılmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şekillenen mücadele politikalarının, infaz ve rehabilitasyon sisteminde önemli dönüşümleri beraberinde getirdiğini belirten Gürlek, toplumsal huzuru tehdit eden bağımlılık sorununa karşı devletin tüm imkanlarının devrede olduğunu ifade etti.

Rehabilitasyon odaklı yeni model

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kısıtlayıcı tedbirlerden ibaret olmadığını belirten Gürlek, bu sürecin sistematik bir rehabilitasyon modeline dönüştürüldüğünü kaydetti. Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürlek, müstakil kurumlarda ve bağımlılıkla mücadele için özel olarak ayrılmış bölümlerde kapsamlı uygulamaların sürdürüldüğünü aktardı.

Uzman hekimler ile psikososyal destek ekiplerinin görev aldığı sürece işaret eden Gürlek, her hükümlü için kişiye özel iyileştirme programlarının uygulandığını ifade etti.

“Hükümlüleri yeniden topluma kazandırmayı hedefliyoruz”

Bakanlığın yürüttüğü projelerin temel hedefinin, bağımlılıktan kurtulan bireylerin yeniden sosyal yaşama ve istihdama kazandırılması olduğunu belirten Gürlek, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Sorumluluk bilincini güçlendiren, sosyal ve mesleki gelişimi destekleyen uygulamalarla hükümlüleri yeniden topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Bağımlılık zincirlerini kırmak ve tek bir vatandaşımızı dahi bu tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz.”

