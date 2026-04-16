AjansHaber Gündem Şanlıurfa’daki okul saldırısında 20 gözaltı

Şanlıurfa’daki okul saldırısında 20 gözaltı

Valilik, Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu MTAL’deki silahlı saldırının münferit olduğunu açıkladı. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınırken, yaralılardan 8’inin durumunun iyi olduğu 1 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 14 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için titizlikle yürütülen çalışmaların bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olayın münferit olarak gelişen bir hadise olduğu görülmekte olup terör ve örgütsel nitelikte bağlantısı bulunduğuna ilişkin bir bilgi ve bulguya ulaşılmamıştır. Başlatılan idari soruşturma kapsamında görevlendirilen bakanlık müfettişleri çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezinde bulunan hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 9 kişiden 8'inin sağlık durumları iyidir. Bir öğrencimizin ise hayati tehlikesi bulunmakla birlikte sürekli iyileşme göstermektedir."

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırıları: 83 gözaltı kararı
#Gündem / 16 Nisan 2026
Kahramanmaraş saldırganının babası tutuklandı
Kahramanmaraş saldırganının babası tutuklandı
#Gündem / 16 Nisan 2026
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
Okul çevrelerinde güvenlik zirvesi: Bakanlar başkanlığında kritik toplantı
Mersin’de rüşvet operasyonu: 12 tutuklama
