Kadınların acil yardım hattı KADES, 10 milyon indirilme sınırına ulaştı

İçişleri Bakanlığının teknolojik imkanları güvenlik hizmetlerine entegre etme çalışmaları kapsamında 2018’de kullanıma sunulan KADES’in indirilme sayısı 10 milyona yaklaştı.

Uygulama, bugüne kadar 9 milyon 859 bin 147 kez indirilirken KADES aracılığıyla güvenlik birimlerine toplam 239 bin 356 ihbar ulaştırıldı. Bu bildirimlerin 152 bin 974’ü gerçek, 86 bin 382’si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Böylece uygulama üzerinden yapılan ihbarların yüzde 64’ünü gerçek bildirimler oluşturdu.

KADES kullanıcıları, konum bilgilerini etkinleştirdikten sonra şiddet veya tehdit durumunda yardım butonuna dokunarak güvenlik güçlerine bildirim gönderebiliyor. Konum bilgisiyle birlikte ilgili birimlere ulaşan çağrının ardından olay yerine en yakın kolluk ekibi bölgeye sevk ediliyor.

İhbarın niteliği, ekipler olay yerine ulaşmadan kesin olarak belirlenemediği için KADES üzerinden yapılan her bildirim, asıllı veya asılsız ayrımı gözetilmeksizin can güvenliğine yönelik risk olarak değerlendirilerek müdahale süreci başlatılıyor.

Türkçenin yanı sıra 10 farklı dil seçeneği bulunan uygulama, yabancı uyruklu kadınlar tarafından da kullanılabiliyor.

“Kadın ile devlet arasında doğrudan güvenlik hattı”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KADES sayesinde kadınların ihtiyaç duydukları anda güvenlik birimleriyle hızlı biçimde iletişim kurabildiğini belirtti.

KADES’i henüz indirmeyen kadınlara uygulamayı telefonlarında hazır bulundurmaları çağrısında bulunan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kadınların kendilerini güvende hissetmesi, yalnızca olay anında müdahaleyle sınırlı olmayan, kesintisiz bir devlet sorumluluğudur. KADES'i bir mobil uygulamadan öte, tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz. Uygulamayı henüz kullanmamış kadınlardan KADES'i hazır bulundurmalarını ve kendilerini tehdit altında hissettikleri anda tereddüt etmeden kullanmalarını rica ediyorum."

Kadına yönelik şiddetle mücadelede teknolojik imkanların ve koruyucu mekanizmaların kullanılmaya devam edeceğini belirten Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Konum bilgisiyle yapılan çağrı, en yakın güvenlik ekibimize ulaşıyor. Türkiye'de tek bir kadının dahi şiddet nedeniyle hayatını kaybetmediği, bütün kadınların hayatın her alanında kendisini güvende hissettiği bir gelecek için teknolojimizin, personelimizin ve koruyucu mekanizmalarımızın bütün imkanlarını seferber etmeyi sürdüreceğiz."

Elektronik kelepçeyle 13 bin 803 vaka takip edildi

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES’in yanı sıra elektronik kelepçe sistemi de aktif biçimde kullanılıyor.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2021’den bu yana elektronik kelepçe sistemi aracılığıyla toplam 13 bin 803 vaka takip edildi. Bunlardan 12 bin 327’sinin takip süreci tamamlanırken 70 ildeki 1476 vakanın aktif takibi sürüyor.

Hakkında elektronik kelepçe tedbiri uygulanan yükümlüler, Elektronik İzleme Merkezinde haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz izleniyor.

Yükümlünün mahkeme kararında belirlenen mesafeyi aşarak korunan kişiye yaklaşması, yasaklanan bölgeye girmesi veya elektronik kelepçeyi çıkarmaya teşebbüs etmesi halinde sistem uyarı veriyor. Uyarının ardından korunan kişi durumdan haberdar edilirken bölgeye en yakın güvenlik ekibi de olay yerine yönlendiriliyor.