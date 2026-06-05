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AjansHaber Gündem İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarında 130 şüpheli hakkında adli işlem

İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarında 130 şüpheli hakkında adli işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonları ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonlarda toplam 130 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarında 130 şüpheli hakkında adli işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmalarında, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mali hareketlerin de mercek altına alındığı operasyonlarda toplam 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmalarda milyarlarca liralık işlem hacmi tespit edilirken, operasyonlar çok sayıda ili kapsayacak şekilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

İki ayrı soruşturma kapsamında operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon liralık bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş; İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir.”

“Mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz”

Soruşturmaları yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile görev alan diğer kurumlara teşekkür eden Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

“Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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