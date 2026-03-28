AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Uluslararası Sistemde Kırılma: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ni (STRATCOM) ziyaret etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, dünyadaki gündeme dönük panellerin yapıldığı zirvenin çok yerinde bir organizasyon olduğunu kaydetti.

“Propaganda insanlığı karartıyor”

Bir yandan insanlığın, bir yandan da insanlığın hakikati anlama çabasının saldırı altında olduğunu belirten Çelik, "Aslında ikisi senkronize biçimde gidiyor. Hatta bu soykırımcı şebekenin başındaki Netanyahu bütün bu katliamlar devam ederken, aynı zamanda sosyal medyaya dönük yeni hazırlıklar yapmaları gerektiğini, TikTok ve benzeri platformlarla ilgili olarak içerikler hazırladıklarını söylemişti. Gazze'deki soykırım, İran'a, Amerika ve İsrail'in gerçekleştirdiği hukuksuz ve gayrimeşru saldırı, bütün bunlara baktığınızda aslında büyük bir propaganda makinesinin insanlığı yanıltmak, karartmak için bambaşka yöntemler kullandığını görüyorsunuz." açıklamalarında bulundu.

“Hakikatin sesini duyurmak isteyenlerin yaptığı haberler manipüle ediliyor”

Çelik, gazetecilerin bölgede zor koşullarda görev yaparken fiziken hedef alındığını, saldırganlığın onlara karşı da devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda oradan hakikatin sesini duyurmak isteyenlerin yaptığı haberlerin manipüle edildiği, altüst edilmeye çalışıldığı, örtülmeye çalışıldığı bir dünya var. Şu anda bu yanlış anlatılara karşı, hakikatin üstünün örtülmesine, insanlığın gerçek değerlerinin karartılmasına ya da perdelenmesine dönük bu saldırılar karşısında yeni bir direniş hattı kurmak gerekiyor. Yani biz insanlık ittifakı derken, insanlık cephesi derken insani değerleri kastettiğimiz gibi aynı zamanda insanoğlunun hikayesinin doğru anlatılmasıyla ilgili bir çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etmeliyiz."

"Netanyahu doğrudan sivillerin katliamına, sivillerin öldürülmesine imza atmış bir kişiliktir"

Filistinlilerin atasından kalmış topraklara el koyanlara "saldırgan, hırsız" denmesi gerektiğini ancak dünya medyasının bunu yerleşimci olarak gördüğünü dile getiren Çelik, "Mesela Netanyahu utanmadan günlerdir İran'daki sivilleri bombalayan, onları öldüren büyük bir terör kampanyası yürütüyor ama İsrail'de bir olay olduğu zaman işte bütün dünyanın gözünün önüne çıkıp 'Bu çatışmalarda sivillerin hedef alınması kabul edilemez.' diyor. Evet, hiçbir taraftan sivillerin hedef alınması kabul edilemez. Fakat bu Netanyahu'nun söyleyeceği bir laf değildir. Çünkü Netanyahu doğrudan sivillerin katliamına, sivillerin öldürülmesine imza atmış bir kişiliktir. Dolayısıyla savaşın fiziki tarafı kadar savaşın hakikatini anlatma, anlatının nerede olduğunu, saldırganın kim olduğunu, masumun kim olduğunu, tüm bunları yerli yerine koyma açısından da iletişimle, haberlerin yapılmasıyla, kavramların yerli yerine oturtulmasıyla ilgili büyük bir stratejik savaş yürütülüyor." dedi.

STRATCOM’un bu dönemde çok daha önemli hale geldiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu savaşı yürütenlerin, özellikle siyonistlerin ve her taraftaki saldırganların, insan öldürmeye dönük birtakım organizasyonlar içinde oldukları kadar, buradaki anlatımın çarpıtılmasına dönük büyük bir yatırım yaptıklarını görüyoruz. Algoritmalarla oynuyorlar. Dolayısıyla bugün algoritma dediğimiz şey özellikle sosyal medyadaki algoritmalarla oynanması, aslında savaşın bir uzantısı olarak devam ediyor. Hani denir ya Clausewitz'e atfedilip savaş siyasetin bir uzantısıdır, devamıdır gibisinden... Şu anda iletişim ve bu kavramların yerli yerine oturtulması esasında savaşın bir parçası ve uzantısı olarak ortaya koyuluyor."