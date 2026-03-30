GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik: “Ortak evimiz dünyamızı ve insanlığı savunmaya devam ediyoruz”

30 Mart, “Uluslararası Sıfır Atık Günü”nü değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır. Bu büyük kazanım, diğer devletler için örnek teşkil etti ve insanlık ittifakının bir değeri haline geldi. Ortak evimiz dünyamızı ve insanlığı savunmaya devam ediyoruz." dedi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
TRT Haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın ve insanlığın pek çok alanda insan eliyle oluşturulan tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

“Savaşlardan ekolojik krizlere, nefret ideolojilerinden açlık ve susuzluğa kadar çok boyutlu tehditler dünyamızı, insanlığı ve insani değerleri tehdit ediyor” değerlendirmesinde bulunan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

“Bu tehditlere direnmek ve değerlerimize sahip çıkmak için 'insanlık ittifakı'na katkı sunmaya ve öncülük etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin 'insanlık ittifakı'na katkılarının önde gelenlerinden biri, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık girişimidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 2022'de, ülkemizin öncülüğünde kabul edilen kararla 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan edilmiştir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır. Bu büyük kazanım, diğer devletler için örnek teşkil etti ve insanlık ittifakının bir değeri haline geldi. Ortak evimiz dünyamızı ve insanlığı savunmaya devam ediyoruz.”

#Ömer Çelik
#Uluslararası Sıfır Atık Günü
“Hakikatin sesini duyurmak isteyenlerin yaptığı haberler manipüle ediliyor”
“Hakikatin sesini duyurmak isteyenlerin yaptığı haberler manipüle ediliyor”
#Gündem / 28 Mart 2026
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e uyarı: “Siyasi fitnelere geçit vermeyeceğiz”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e uyarı: “Siyasi fitnelere geçit vermeyeceğiz”
#Gündem / 24 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Gündem
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Türkiye’nin uzaydaki milli gücü artıyor, LUNA-2 başarıyla fırlatıldı
Türkiye’nin uzaydaki milli gücü artıyor, LUNA-2 başarıyla fırlatıldı
Bakanlık Giresun'daki kazayla ilgili adli sürece müdahil olacak
Bakanlık Giresun'daki kazayla ilgili adli sürece müdahil olacak
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.