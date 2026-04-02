AK Parti’den KKTC’ye yönelik saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "EOKA terör örgütü destekçilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik saldırısını lanetliyoruz. Bu terör destekçileri hukuk önünde hesap vermelidir. Kıbrıs Türklerinin her zaman ve her koşulda yanındayız."