AjansHaber Gündem AK Parti’den KKTC’ye yönelik saldırıya kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lefkoşa’daki Ara Bölge’de dün terör örgütü EOKA tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "EOKA terör örgütü destekçilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik saldırısını lanetliyoruz. Bu terör destekçileri hukuk önünde hesap vermelidir. Kıbrıs Türklerinin her zaman ve her koşulda yanındayız." 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
