Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Bakan Fidan, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylem ve ilhak politikalarının iki devletli çözüme yönelik çabaları sekteye uğratmasına izin verilmeyeceğini vurgulayacak. Gazze'deki insani krizin daha da derinleşmemesi için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesinin önemi üzerinde duracak. 

Gazze’nin toparlanma süreci 

Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu ve bu kurula bağlı mekanizmaların çalışmaları, sahadaki durum ile gelecek süreçte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunacak.  Ayrıca İsrail'in, Barış Kurulunun faaliyetlerini akamete uğratmaya yönelik çabalarını vurgulayacak. 

Bakan Fidan, Gazze'de toparlanma ve yeniden imar faaliyetlerinin bir an evvel başlatılması gerektiğini aktaracak. Batı Şeria'da İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesine karşı uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğine işaret edecek. 

Fidan bölgedeki savaşa dair konuşacak 

Fidan, Filistin halkının karşılaştığı tarihi sınamalar karşısında Filistinliler arası uzlaşı sürecinin yeniden canlandırılmasının önemine vurgu yapacak. 

Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh'i, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri sıfatıyla 19 Mart 2025'te Ankara'da kabul etmişti. 

