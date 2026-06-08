DMM’den Yunanistan hava sahası iddialarına yalanlama

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.” ifadelerine yer verildi.

"KKTC hava sahası ihlal edildi"

Olayın detaylarına ilişkin bilgi veren DMM, 7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş gerçekleştiren bazı hava araçlarının KKTC hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada, “7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC’de konuşlu A/R nöbeti tutan iki Türk F-16 uçağı derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır.” denildi.

Taciz ve ihlal iddiaları reddedildi

Türk savaş uçaklarının görev faaliyetlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, Yunan ve GKRY makamlarınca öne sürülen iddiaların aksine herhangi bir taciz veya hava sahası ihlalinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

DMM, “Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Festival uçuşlarına ilişkin açıklama

Merkez, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen uçuşlara yönelik iddialara da açıklık getirdi.

Açıklamada, “Öte yandan, 6 Haziran 2026 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115’inci Kuruluş Yıldönümü ve ‘Gençlik ve Havacılık Festivali’ kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş olup; Yunanistan hava sahası herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir.” ifadelerine yer verildi.

“İddialara itibar edilmemeli”

DMM, söz konusu haberlerin uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek, kamuoyuna dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.” denildi.