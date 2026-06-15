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AjansHaber Gündem DMM’den “25 yeni il kurulacağı” iddialarına yalanlama

DMM’den “25 yeni il kurulacağı” iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “25 yeni il kurulacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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DMM’den “25 yeni il kurulacağı” iddialarına yalanlama

DMM açıklamasında, “Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.

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