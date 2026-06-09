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AjansHaber Gündem Diyarbakır’da Yapı Kredi ATM’sine silahlı saldırı

Diyarbakır’da Yapı Kredi ATM’sine silahlı saldırı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Yapı Kredi Bankası’na ait ATM, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırının hedefi oldu.

Editör
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Diyarbakır’da Yapı Kredi ATM’sine silahlı saldırı

Olay, sabah saatlerinde Ofis semtinde meydana geldi. ATM’ye ateş açılması üzerine çevrede paniğe neden olan saldırıda, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği ATM ve çevresinde delil toplama çalışması yürüttü. Güvenlik kameraları ile elde edilen bulgular doğrultusunda saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son 48 saatte ikinci saldırı

Diyarbakır’da son iki gün içinde Koç Holding bünyesindeki kuruluşlara yönelik saldırılar dikkat çekti. Dün gece Sur ilçesinde bulunan Yapı Kredi Bankası şubesine silahlı saldırı düzenlenirken, önceki gün de Ford Otokoç yetkili servisi hedef alınmıştı.

Ford Otokoç’a yönelik saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Güvenlik güçlerinin, Yapı Kredi şubesi ve ATM’sine yönelik saldırılarla ilgili başlattığı soruşturma ve operasyonlar sürüyor.

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