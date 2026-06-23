DHKP-C’ye yönelik 8 ilde operasyon: 24 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP-C’nin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunduğu belirlenen 37 şüpheli tespit edildi.
Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin örgütün ideolojisi doğrultusunda düzenlenen basın açıklamalarına katıldıkları ve haklarında eylem yapabileceklerine ilişkin istihbari bilgi bulunduğu belirlendi.
Başsavcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli’de belirlenen 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.