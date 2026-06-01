Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü Enerji Haftası'na mesaj: "Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliği bölgesel güvenliğe katkı sağlıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Bakü Enerji Haftası kapsamında gönderdiği mesajda Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliğinin bölgesel kalkınma ve güvenlik açısından önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından okundu.

(AA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimiyle hayata geçirilen enerji projelerinin bölgesel etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Suriye’ye başlayan doğal gaz tedarikine ilişkin olarak,“Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye’ye başlayan gaz tedarikinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkıları tartışılmazdır.” ifadelerini kullandı.

Türkmen gazının taşınmasına yönelik iş birliği fırsatlarına da değinen Erdoğan, “Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda iş birliğimizi geliştirmek için önümüzde büyük fırsatlar bulunmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji projeleri ve bölgesel hatlar

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasında yürütülen enerji projelerinin stratejik önemine işaret ederek mevcut altyapı yatırımlarına dikkat çekti.

Enerji altyapısına ilişkin gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl hizmete giren ‘Iğdır-Nahçıvan boru hattı’ Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini desteklemiş, pekiştirmiştir. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantıları bizler için stratejik önemde olmayı sürdürüyor. İnşallah, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında ‘Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti’ projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte tüm bölgemizin enerji güvenliğine de katkı sunmayı temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bölgesel enerji iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında bölgesel enerji iş birliğinin kapsamına ve mevcut projelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan mesajında, “Aynı şekilde geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye’ye başlayan gaz tedarikinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkıları tartışılmazdır. Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda iş birliğimizi geliştirmek için önümüzde büyük fırsatlar bulunmaktadır. Kazakistan’ın doğal kaynaklarının Batı pazarlarına ulaştırılmasında Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının daha da artarak kullanıldığına şahit oluyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İklim politikası ve COP31 vurgusu

Türkiye’nin küresel iklim politikalarına da değinen Erdoğan, yeşil dönüşüm ve çevre odaklı enerji vizyonunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye’nin iklim hedeflerine ilişkin olarak, “Küresel iklim eyleminde öncü ve örnek ülkelerden biri olma kararlılığımızı, bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da ev sahipliği yapacağımız COP31 Zirvesi ile pekiştireceğiz. Bu düşüncelerle Bakü Enerji Haftası’nın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

