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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye, stratejik bir devlet vizyonunun adıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye, stratejik bir devlet vizyonunun adıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz sonrasında Irak ve Suriye’de gerçekleştirilen harekatların Türkiye’nin güvenlik anlayışında yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye, stratejik bir devlet vizyonunun adıdır”

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dosta ve düşmana gösterdiğini ifade ederek, Terörsüz Türkiye süreci ile Körfez bölgesinden Kuzey Afrika’ya ve Doğu Akdeniz’e uzanan kararlı adımların temelinde artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetinin bulunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz sonrası Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Türkiye kendi geleceğini şekillendiren, bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dosta düşmana göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika’ya ve Doğu Akdeniz’e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan öz güven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci, bir güvenlik politikasının ötesinde, ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak; Türkiye’nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.”

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