Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir”

Toplantının açılışında vatandaşları selamlayan Erdoğan, konuşmasının ilk bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“Ekranların başında, radyo kanallarına bizleri takip eden tüm vatandaşlara selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemize milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim muhabbetimizi kaim dayanışmamızı daim eylesin.”

“Muhalefeti kıskandıran bir şölene imza attık”

19 Mayıs etkinliklerine değinen Erdoğan, Samsun’da başlayan Milli Mücadele’nin yıl dönümünü gençlerle birlikte kutladıklarını belirterek, gençlik buluşmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle gerçekleştirilen programların önemine işaret ederek şunları kaydetti:

“Dün Samsun’da istiklal meşalemizin yakılmasının 107. yıl dönümüydü. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramımızı gençlerle kutladık. 207 üniversiteden gelen gençlerle buluştuk. Genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Her yaştan her kökenden her gelir grubundan yüz bin gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli’ne akmıştı. Türkiye’nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kez dana şahitlik ettik. CHP başta olmak üzere muhalefeti kıskandıran bir şölene imza attık. Kocaeli’ndeki şölen gençlerimizle buluşmalarımızdan 14.’süydü. Bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık.”

Gençliğe yönelik siyaset anlayışlarını anlatan Erdoğan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana gençlerle birlikte hareket ettiğini vurguladı:

“Gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlik geleceğin tohumudur. Biz kuruluşumuzdan itibaren gençlerin en çok rağbet ettiği hareket olduk. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Gençleri tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yanaştırmadık. Gençlerle empati kurmayı denedik. Gençlerimizin talep ve sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik.”

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, CHP’ye ilişkin değerlendirmelerinde şu sözleri kullandı:

“Gençlerimizi harflerle ayırıp doğum yılına göre kategorize edenlerin bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlamaması normaldir. Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bırakın stadyumda 100 bin gençle şölen yapmayı bunlar salonları bile doldurmakta zorlanıyorlar. CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok.”

“Türkiye Yüzyılı’nın inşasını sizler tamamlayacaksınız”

Gençlere yönelik destek mesajlarını sürdüren Erdoğan, milli ve manevi değerler çerçevesinde gençlerin yetişmesine önem verdiklerini belirtti.

Yapıcı eleştirilere açık olduklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Biz gençlere güvenmeye devam edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimiz ışığında gençlerimizin en şuurlu şekilde yetişmesi için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Tabii ki yapıcı eleştirileri dikkate alacağız, iyi niyetli tespitleri yerine getirmekte tereddüt göstermeyeceğiz.”

Konuşmasının devamında doğrudan gençlere seslenen Erdoğan, hükümetin gençlere yönelik yaklaşımını anlatarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaptı.

Gençlerin her alanda güçlü şekilde var olmasını önemsediklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili genç kardeşlerim sizi dinleyen, sizi doğru anlayan bir iktidar 23,5 buçuk yıldır iş başındadır. Bu ülkenin gençlerinin tamamı eşittir. Sizin istikbalinizi her şeyden çok önemsiyoruz. Sporda, sanatta, bilimde ilimde, siyasette hak ettiğiniz yere gelmenizi çok önemsiyoruz. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın inşasını sizler tamamlayacaksınız. Yazacağınız başarı hikayeleriyle kıvanç kaynağı olacaksınız.”

“Çeyrek asrı geride bırakmış olacağız”

AK Parti’nin siyasi geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden geçen süreye ve partinin yaklaşan kuruluş yıl dönümüne dikkat çekti.

AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetiyle önemli başarılara imza attığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Aziz milletim geçtiğimiz çarşamba günü itibarıyla 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Gerek meclisimiz, gerekse hükümetimiz bu 3 seneyi dolu dolu geçirdi. 14 Ağustos’ta AK Parti’nin 25 kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Çeyrek asrı inşallah geride bırakmış olacağız. Büyük AK Parti ailesi olarak hem süre hem ülkeye kazandırdığımız eserler bakımından rekorlara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

“Bu hareket ümmet davasıdır”

Konuşmasının devamında siyasi mücadele süreçlerine değinen Erdoğan, AK Parti’nin kuruluş yıllarında karşılaştığı zorlukları anlattı.

Siyasi hareketlerinin temel motivasyonunu “millet ve dava bilinci” olarak tanımlayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün sizlerle açık yüreklilikle sizlerle konuşmak istiyorum. Yunus Emre’nin çok anlamlı bir beyiti var; ‘Bu yol uzaktır, menzili çoktur. Geçidi yoktur, derin sular var.’ Kimse bize kolay olacak demedi. İlk başta merhum Menderes’in talihsiz hatıraları duyurdu. 28 Şubat’ın tehditleri kendisi hissettiriyordu. Kimilerimiz işkence gördü, yok sayıldık, ötelendik. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik.”

AK Parti hareketinin şahsi çıkarlara dayalı olmadığını ifade eden Erdoğan, siyasi mücadelelerinin ideolojik ve tarihi bir zemine dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu hareket bir kişiye çıkar sağlama hareketi değildir. Bu hareket köksüz bir hareket değildir. Bu hareket millet, memleket, Büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır.”

Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde yaşanan müdahaleleri hatırlatan Erdoğan, partilerinin çeşitli saldırılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Siyasi istikrarı hedef alan girişimlere rağmen mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Darbe senaryoları yazıldı. İktidarımızın 5. yılında partimize kapatma davası açıldı. Silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldık. İstikrarı demokrasiyi hedef alan saldırıların suikast girişimlerinin hedefi olduk. Görülmeyen nice badireyi atattık.”

“Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir”

Konuşmasında siyasi mücadele anlayışına ilişkin mesajlar veren Erdoğan, geçmişten devraldıkları mirası gelecek nesillere taşıma sorumluluğuna vurgu yaptı.

Millete hizmet anlayışından taviz vermediklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Neydi derdimiz. Suyuna gidebilirdik, ağamsın paşamsın diyebilirdik. Günümüzü gün edebilirdik. Biz bunu yapmadık. Biz yollara düştük. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Tarihe, ecdada, şehitlere bir borcumuz var. Aziz memleketimize bir borcumuz var.”

AK Parti hareketinin kişilere bağlı olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen bizden öncekilerden aldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Bu hareketin içinde doğduk, bu hareketle büyüdük. Allah’ın yardımıyla o dava taşını eğilmeden bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz.”

“Biz kolayı değil, zoru seçtik”

Cumhurbaşkanı, liderliğin yalnızlığını, insan olmaktan kaynaklanan kusurların samimi kabulünü ve her şeye rağmen geri adım atmayan o sarsılmaz iradeye dikkat çekti:

"Biz kolayı değil, zoru seçtik. Çileyi, mücadeleyi seçtik. Çok ihanet gördüm, çok nankörlük gördüm. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz, haşa günahsız kusursuz değiliz. Elbette bizim hatamız vardır. Klavye kahramanları AK Parti'nin açtığı konfor ortamında rahat koltuklarında ahkam kesiyor olabilirler. Soruyorum; siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden söz üretirler. Biz bu yola idam edilmeyi göze alarak girdik. Bizi acımasızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi bedeli ödediniz? Hangi marifeti icra ettiniz.”

“En güçlü dayanağımız milletimizdir”

Terörsüz Türkiye hedefinde istikrarla yol alındığına değinen Cumhurbaşkanı, en güçlü dayanağın millet olduğunu vurguladı:

“Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah yeni başarılara imza atacağız. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye hedefini menziline ulaştırmakta kararlıyız. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Türkiye bu sorunu kalıcı şekilde çözecek irade sahiptir. En güçlü dayanağımız milletimizdir.”

“Bizim Hakk’ın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur”

Siyasi mücadelelerinde temel ölçünün milletin teveccühü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde ortaya çıkan desteğin kendileri açısından önemli bir karşılık taşıdığını söyledi.

Zaman zaman yakın gördükleri çevrelerden gelen eleştirilerin üzüntü oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, siyasetin doğasında bunun da bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Değerli kardeşlerim, şunu bir defa açık ve net söylemek durumundayım: Bizim Hakk’ın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Az önce izlediğimiz gibi milletimiz de her seçimde bize takdirini, teşekkürünü ifade etmiştir. Ancak sevdiğimiz, saydığımız, itibar ettiğimiz, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan ve insaf sınırlarını aşması da açıkçası canımızı acıtmıştır. Bu yolculukta bu da var. Hani diyor ya şair Attila İlhan: ‘Ayrılık sevdaya dahil.’ Yola çıkarken bu sevdaya bunun da dahil olduğunu bilerek çıktık. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık değerli kardeşlerim: Biz yüzde 52’nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız.”

Ümmet bilinci

Konuşmasının devamında toplumsal birlik, ümmet bilinci üzerinden mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece kendilerine oy verenlerin değil toplumun tamamının sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.

Siyasi yürüyüşlerinde milletle kurdukları bağı koruduklarını ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yüzde 48’in önemli bir kısmının oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız. Hepsinden öte; biz yüzde 100’ün, onun da ötesinde mazlum, mağdur coğrafyaların, ümmetin de mesuliyetini omuzlayan bir iktidarız.”

Kendi siyasi çizgilerinin temelinde değerler ve inanç dünyalarının bulunduğunu belirten Erdoğan, istikametlerini kaybetmeden yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Manevi referanslara dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

“Kökümüzü unutmayız, özümüzü unutmayız. Nereden geldiğimizi de çok iyi biliyoruz, nereye gittiğimizi de çok iyi biliyoruz. Bizi biz yapan değerlerden asla kopmadık. Her zaman duamızda, günde beş vakit namazlarımızda ettiğimiz duada; ‘Bizi Sırat-ı Müstakim’e eriştir’ duasıdır. Bizim duamız; ‘Ayaklarımızı Sırat-ı Müstakim’de sabit kıl’ duasıdır. İnşallah doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz.”

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında da kendilerine yönelik destek ve dua olduğunu dile getiren Erdoğan, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Allah’a hamdolsun; bizimle aynı yolda yürüyen, birlikte yürüdüğümüz milyonlar, on milyonlar var. Bizimle aynı ufka bakan, aynı menzile doğru koşan milyonlarca genç var. Dünyanın dört bir yanında; Filistin’den Suriye’ye, Arakan’dan Afrika’ya bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim: Tek başıma kalsam dahi, bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm.”

“Cumhur İttifakı ile yeni başarılara imza atacağız”

Cumhur İttifakı’nın birlikteliğine de vurgu yapan Erdoğan, Türkiye’nin geleceğine ilişkin hedefleri ortak siyasi iradeyle gerçekleştireceklerini söyledi.

Birlikte önemli hizmetlere imza attıklarını kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

“Allah’a hamdolsun; bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık, Türkiye’ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız, birlikte yapacağız, hep beraber yapacağız. İnşallah 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı ile inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacağız. İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele, omuz omuza verecek; her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye’yi adım adım inşa edeceğiz.”

Millete duyduğu güvene dikkat çeken Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Şunu bugün bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum: Türkiye, sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir. En güçlü dayanağımız millettir, sizsiniz ve milletimizle bu yolu yürümekte asla tereddüdümüz yok. Kalın sağlıcakla.”