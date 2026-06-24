CHP’den ayrılan Nimet Özdemir AK Parti saflarına katıldı

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Meclis’e gelen Nimet Özdemir’e, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eşlik etti.

AK Parti saflarına katıldı

Partiye katılım sürecinin tamamlanmasının ardından Özdemir, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Özdemir, “Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet’im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Rozeti Erdoğan tarafından takıldı

AK Parti’ye katılan Nimet Özdemir’in rozeti, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Özdemir, CHP’den ayrıldığını 17 Haziran’da yayımladığı dilekçeyle duyurmuştu. Dilekçesinde, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum Gereğini saygılarımla arz ederim.” ifadelerine yer vermişti.

CHP’den istifasını geçen hafta duyurmuştu

Uzun yıllardır siyaset ve sivil toplum alanında çalışmalar yürüten Özdemir’in AK Parti’ye katılmasıyla birlikte TBMM’deki siyasi dengelerde de dikkat çeken bir geçiş yaşanmış oldu.

Parti yönetimi, yeni katılımların AK Parti’nin farklı toplumsal kesimlerle temasını güçlendireceğini belirtirken, Özdemir’in özellikle hayvan hakları ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenmesinin beklendiği ifade ediliyor.