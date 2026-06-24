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FETÖ’ye yönelik 42 ildeki operasyonlarda 128 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 42 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 128’i tutuklanırken, 61’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

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FETÖ’ye yönelik 42 ildeki operasyonlarda 128 şüpheli tutuklandı
KAYNAK: (AA)

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Şüphelilerin örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri belirlendi

Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları ve ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

Ayrıca zanlıların örgütün güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.

237 şüpheli yakalandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 237 şüpheliden 128’i tutuklandı. Şüphelilerden 61’i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığının paylaşımında, “Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat ve KOM başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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