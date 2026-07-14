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AjansHaber Gündem Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli adliyeye sevk edildi

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının “suç örgütü”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 31 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının “suç örgütü”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 31 şüphelinin tamamı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Ankara’ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı daha sonra 31’e yükseldi.

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