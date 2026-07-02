Büyükelçi Şen: "Türkiye-Mısır ticaretinde 9 milyar dolarlık rekor bekleniyor"

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 2026’nın ilk dört ayında yüzde 15 artarak 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, mevcut eğilimin sürmesi halinde yıl sonunda 9 milyar dolarlık tarihi rekora ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

Ticaret hacminde tarihi rekor hedefi

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin en önemli ayağını ticari ve ekonomik iş birliğinin oluşturduğunu belirten Şen, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

2025 yılının yaklaşık 8 milyar dolarlık ticaret hacmiyle tamamlandığını hatırlatan Şen, “2026’nın ilk 4 ayında ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artarak 3 milyar dolara ulaştı. Bu eğilim devam ederse yıl sonunda 9 milyar dolarlık tarihi bir rekora ulaşılması bekleniyor.” dedi.

Mısır’ın Türkiye’nin Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Şen, Türkiye’nin de Mısır’ın dünya genelindeki ilk beş ticaret ortağı arasında yer almaya devam edeceğini, ihracat pazarı olarak ise ilk üçteki konumunu koruyacağını ifade etti.

Ulaştırma projeleri ve Ro-Ro hattı

İkili ticaret hacminin daha da artırılması için ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şen, hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığını geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda önümüzdeki haftalarda Türkiye ile Mısır arasında Ro-Ro taşımacılığı konusunda olumlu gelişmeler beklendiğini belirten Şen, AJet’in Ankara-Kahire uçuşlarını haftada üçten beşe çıkardığını, ayrıca İskenderiye-İstanbul seferlerini de başlattığını kaydetti.

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir’in de Türkiye’de düzenlenecek Denizcilik Zirvesi’ne katılacağını ifade eden Şen, ulaştırma alanındaki temasların ekonomik iş birliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Türk yatırımlarında yeni dönem

Şen, Batı Kantara, 10 Ramazan Şehri ve Ain Sokhna bölgelerinde bu yıl yeni yatırım ve tesis açılışlarının beklendiğini belirtti.

Türk şirketlerinin yatırım tercihlerinde Mısır’ın öncelikli ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden Şen, bu yıl gerçekleştirilecek yatırımların en az geçen yılki 500 milyon dolar seviyesini korumasının, hatta aşmasının beklendiğini dile getirdi.

Polaris Endüstri Parkı’nın yeni idari başkentte kuracağı özel sanayi bölgesine ilişkin tahsis ve hukuki süreçlerin tamamlandığını aktaran Şen, uygulama aşamasına geçilen projede yaklaşık 500 fabrikanın yer almasının planlandığını söyledi.

Bölgesel gelişmelerde yakın koordinasyon

Bölgesel gelişmelere de değinen Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kahire ziyareti kapsamında İran’a yönelik çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin dörtlü görüşmeler gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Gazze’de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilebilmesi için İsrail’in birinci aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Şen, Türkiye, Mısır ve Katar’ın yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü, önceliklerinin Filistin halkının varlığı ile can güvenliğinin korunması olduğunu ifade etti.

Libya ve Sudan konusunda da iki ülkenin bu ülkelerin birlik, bütünlük ve istikrarını destekleyen ortak bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Askeri iş birliği sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahire ziyareti sırasında imzalanan askeri iş birliği çerçeve anlaşmasının uygulanmaya devam ettiğini belirten Şen, iki ülke arasında karşılıklı eğitim faaliyetleri, tatbikatlar ve üst düzey askeri ziyaretlerin sürdüğünü ifade etti.

Mısır Genelkurmay Başkanı’nın yeni idari başkentteki Oktagon Karargahı’nda Türkiye Genelkurmay Başkanı’nı ağırladığını ve askeri diyalog toplantısı gerçekleştirildiğini belirten Şen, Mısır ordusunun bölgesel istikrar açısından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

“Mısır’ın başarısını kendi başarımız olarak görüyoruz”

Büyükelçi Şen, Mısır Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda son 32 tura kalmasını “tarihi bir başarı” olarak değerlendirdi.

120 milyonluk nüfusuyla Mısır’ın futbolda çok daha büyük başarılara layık olduğunu belirten Şen, Türk halkının Mısır’ın sevincini de üzüntüsünü de paylaştığını söyledi.

Şen, “Mısır’ın başarısını kendi başarımız olarak görüyoruz. Sonuçta biz iki akraba milletiz. Bin yıllık ortak tarihimiz var.” ifadelerini kullandı.