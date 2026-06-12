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AjansHaber Gündem Bozbey iddianamesinde paravan şirketler ve para trafiği iddiaları 

Bozbey iddianamesinde paravan şirketler ve para trafiği iddiaları 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 63 sanıklı iddianamede, paravan şirketler üzerinden yürütüldüğü öne sürülen taşınmaz ve para trafiğine ilişkin çok sayıda tespit yer aldı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bozbey iddianamesinde paravan şirketler ve para trafiği iddiaları 

İddianamede, Bozbey’in talimatıyla kurulduğu değerlendirilen paravan şirketler üzerinden taşınmaz devri, kira ilişkileri ve para transferlerinin yürütüldüğü öne sürüldü.

Paravan şirketler üzerinden para ve taşınmaz trafiği iddiası

Soruşturma dosyasında “Verev İnşaat” ve “Seres Gayrimenkul” isimli şirketlerin, örgütsel yapı kapsamında kullanıldığı iddia edildi.

İddianameye göre:

  • Şirketler arasında taşınmaz devirleri yapıldığı ancak bazı işlemlerde para transferi izine rastlanmadığı
  • “Kira açıklaması” adı altında milyonlarca liralık para girişleri olduğu 
  • Belediye bağlantılı bazı isimlerle şirket yöneticileri arasında mali ilişkiler bulunduğu

tespit edildiği öne sürüldü.

Nilüfer Belediyesine ait arsa iddiası

İddianamede en dikkat çeken başlıklardan biri, Nilüfer Belediyesine ait bir arsanın 2011 yılında düşük bedelle 25 yıllığına kiralanması oldu.

Söz konusu taşınmazın, Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde “Verev İnşaat” adlı şirkete yıllık 7 bin 200 lira bedelle kiralandığı, ilerleyen süreçte bu taşınmazdan milyonlarca liralık gelir elde edilmesinin beklendiği iddia edildi.

MASAK ve tapu işlemleri tespitleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) değerlendirmelerine de yer verilen iddianamede:

  • Bir villanın 10 milyon lira bedelle devredildiği
  • Şirketler ve bazı şahıslar arasında para transferleri bulunduğu
  • Bazı tapu ve üst kullanım hakkı işlemlerinde bağlantılar tespit edildiği

belirtildi.

"Organik bağ” ve görevi kötüye kullanma iddiası

İddianamede, şirketler ile belediye arasında görev yapan bazı kişilerin ilişkilerinin “organik bağ” niteliğinde olduğu ileri sürüldü.

Ayrıca, sanıkların eylemlerini “ısrarla sürdürdüğü” ve her bir eylem için ayrı ayrı maddi menfaat elde edildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, daha önce yürütülen idari ve adli soruşturmalara rağmen eylemlerin devam ettiği yönünde tespitlere yer verildi.

Soruşturma süreci ve tutuklamalar

Soruşturma kapsamında daha önce:

  • 31 Mart’ta çok sayıda gözaltı işlemi yapıldığı
  • Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin tutuklandığı
  • Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hakkında da dosya kapsamında tutuklama kararı verildiği

bilgisi yer aldı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında tutuklu sayısının arttığı, yurt dışındaki bazı şüpheliler için yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

#bursa belediyesi
#mustafa bozbey
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