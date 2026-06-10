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AjansHaber Gündem Bursa’da rüşvet ve örgüt soruşturması: Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Bursa’da rüşvet ve örgüt soruşturması: Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Bursa’da yürütülen rüşvet ve örgüt soruşturmasında, aralarında İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de bulunduğu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, Bozbey için 402 yıla, dönemin belediye yöneticilerinden Turgay Erdem için ise 946 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bursa’da rüşvet ve örgüt soruşturması: Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 862 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “rüşvet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “imar kirliliğine neden olma” gibi suçlamalar yer aldı.

İki ayrı örgüt iddiası

İddianamede, Bozbey ve Erdem’in liderliğinde iki ayrı suç örgütü yapısının bulunduğu öne sürülürken, belediye süreçleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddialarına yer verildi. Belgelerde, imar süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve bazı işlemlerin mülkiye müfettişliği ile ilgili kurum raporlarına yansıdığı ifade edildi.

“Tek imza” ve imar süreçleri iddiası

Soruşturma dosyasında dikkat çeken başlıklardan biri, belediye içindeki yetki devri uygulamaları oldu. İddianamede, “tek imza” yetkisi üzerinden imar süreçlerinde usulsüz emsal artışları yapıldığı ve bunun karşılığında bazı müteahhitlerden rüşvet alındığı iddia edildi.

Paravan şirket ve para trafiği iddiaları

Dosyada ayrıca, elde edildiği öne sürülen gelirlerin paravan şirketler üzerinden gizlenmeye çalışıldığı, bu şirketler aracılığıyla taşınmaz ve para transferleri yapıldığı iddiaları yer aldı. Bazı para hareketlerinin aile bireyleri ve şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Erdem hakkında ayrı yapı iddiası

İddianamede ayrıca Turgay Erdem’in de ayrı bir yapılanma içinde olduğu, bazı müteahhitlerin belirli isimlere yönlendirildiği ve rüşvet iddialarının elden para akışı üzerinden yürütüldüğü öne sürüldü.

402 ve 946 yıla kadar hapis talebi

Savcılığın değerlendirmesine göre:

Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar,

Turgay Erdem hakkında 946 yıla kadar,

Diğer 61 sanık hakkında ise farklı oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Sanıklar hakkındaki iddialar, iddianame kapsamında yer alırken, yargılama sürecinin Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacağı bildirildi.

#bursa belediyesi
#Mustaf Bozbey
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