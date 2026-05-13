Bolu Belediyesine yönelik “irtikap” soruşturmasında iddianame tamamlandı

Bolu Belediyesine yönelik “irtikap” soruşturması kapsamında 7’si tutuklu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı müşteki kurumlar arasında yer aldı. Dosyada 41 mağdurun bulunduğu belirtildi.

Özcan hakkında çok sayıda suçlama

İddianamede, görevinden uzaklaştırılan tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanununamuhalefet” suçlarından yargılanması istendi.

Özcan’ın her bir mağdura yönelik eylemleri nedeniyle toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

“Marketler olayı” ve denetim iddiaları

İddianamede, Özcan’ın makamında zincir market temsilcileriyle toplantılar yaptığı, bazı firmalardan Bolu Bel Sanayi ve Ticaret AŞ ile reklam sözleşmesi imzalamalarının istendiği öne sürüldü.

Reklam sözleşmesini kabul etmeyen firmalara daha önce uygulanmayan yoğun denetimler yapıldığı iddia edildi.

“Ruhsat olayı”nda 2,5 milyon lira iddiası

Dosyada, bazı belediye işlemleri karşılığında bir müteahhitten 2 milyon 500 bin lira talep edildiği, paranın bir kısmının nakit verildiği, bir kısmının ise vakıf hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu tutarların daha sonra müştekiye farklı açıklamalarla iade edildiği belirtildi.

“Kurban olayı”nda bağış iddiası

İddianamede, vakıf üzerinden kurban bağışı kampanyası düzenlendiği, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde toplanan 845 bin lira karşılığında kurban kesimi yapılmadığı ifade edildi.

Metinde, dini duyguların istismar edildiği değerlendirmesi yer aldı.

“Hak ediş” ve “beton” başlıkları

İddianamede, hak ediş ödemeleri karşılığında vakfa yardım talep edildiği, 10 milyon liralık bir anlaşmadan söz edildiği aktarıldı.

“Beton olayı” bölümünde ise müştekiye yönelik şu ifadelerin kullanıldığı kaydedildi:

“Başka yerden beton alamazsınız.”

“Size beton santrali kurdurtmam.”

“Betonu bizden alacaksınız.”

Müştekinin teklifi kabul etmemesi nedeniyle sürecin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

“Kafe olayı”nda para iddiası

İddianamede, bir iş yerinin ruhsat devri sürecinde belediyede yapılan görüşmelerde vakfa bağış konuşulduğu, 100 bin lira alındığı ve daha sonra iade edildiği iddiaları yer aldı.

Ayrıca müştekinin sunduğu ses kaydında, para teslimine ilişkin konuşmaların bulunduğu ifade edildi.

İstenen cezalar

İddianamede, Tanju Özcan hakkında her bir mağdura yönelik eylemleri nedeniyle 6 kez “icbar suretiyle irtikap”, 3 kez “irtikaba teşebbüs”, 34 kez “nitelikli dolandırıcılık” ve 1 kez “rüşvet” suçlarından ceza istendi.

Toplam ceza talebinin 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar olduğu kaydedildi.

Diğer şüpheliler için de değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Süreç

Soruşturmanın 28 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının ihbarı üzerine başlatıldığı belirtildi.

Süreçte 19 şüphelinin gözaltına alındığı, 7’sinin tutuklandığı ve belediye ile ilgili çok sayıda dijital materyale el konulduğu aktarıldı.