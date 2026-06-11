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AjansHaber Gündem Bakan Fidan: “Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini daha da ileri taşımakta kararlıyız”

Bakan Fidan: “Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini daha da ileri taşımakta kararlıyız”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki güçlü bağların ortak geleceği şekillendirdiğini belirterek, ilişkileri karşılıklı saygı, ortak çıkar ve iyi komşuluk temelinde geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

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Bakan Fidan: “Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini daha da ileri taşımakta kararlıyız”

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, komşu ve müttefik Bulgaristan ile Türkiye arasında köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlar bulunduğunu ifade ederek, Sofya’daki temasların ikili ortaklık ve bölgesel iş birliğini daha da güçlendireceğine inandığını kaydetti.

Stratejik alanlarda iş birliği vurgusu

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Başbakan Rumen Radev ve Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Fidan, enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayii gibi alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda ortak iradenin teyit edildiğini ifade etti.

Fidan, Bulgar yetkililere ziyaret süresince gösterdikleri misafirperverlik ve katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Soydaşlar ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Ziyareti kapsamında Bulgaristan’daki soydaşlarla yeniden buluşmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Fidan, ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da görüşerek çalışmalarını yerinde değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Fidan, soydaşların ve iş insanlarının Bulgaristan’ın huzur ve refahına sağladıkları katkıları memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

Sofya Yüksek İslam Enstitüsü mezuniyetine katıldı

Bulgaristan Müslümanlarının önemli eğitim kurumlarından biri olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsünün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katılmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Fidan, genç mezunların umut verdiğini ifade etti.

Fidan paylaşımında, “İnançlarını, kimliklerini ve kültürel miraslarını yaşatarak geleceğe yürüyen bu pırıl pırıl gençlerle tanışmak bizleri gerçekten umutlandırdı. Ziyaretimiz bir kez daha gösterdi ki milletlerimiz arasında kurulan güçlü bağlar yalnızca bugünü değil, ortak geleceğimizi de şekillendirmektedir.” ifadelerine yer verdi.

“İlişkilerimizi ileri taşımakta kararlıyız”

Türkiye’nin Bulgaristan ile ilişkilerini geliştirme iradesine dikkat çeken Fidan, “Bu anlayışla, Bulgaristan’la ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortak çıkar ve iyi komşuluk temelinde daha da ileri taşımakta kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

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