Antalya'nın Serik Belediyesine silahlı saldırı

Antalya’nın Serik Belediyesine silahlı saldırı

Antalya’nın Serik ilçesinde belediye binasına av tüfeğiyle ateş açan şüpheli, olayın ardından kaçsa da polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Saldırganın daha önce de bir iş yerine ateş açtığı belirlendi.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Serik Belediye binası önünde meydana geldi. Ş.D., motosikletle geldiği belediye binasına yanında bulunan av tüfeğiyle 4 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu binanın giriş kapısı, vezne bölümü ve başkanlık katındaki pencerelere saçmalar isabet etti.

Belediye binasında görevli iki zabıta memuru saldırıyı yara almadan atlattı. Saldırının ardından motosikletini olay yerinde bırakan şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ş.D.’nin saldırıdan önce Merkez Mahallesi’nde bir iş yerine de aynı tüfekle 2 el ateş açtığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.

