İstanbul merkezli "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonunda 51 şüpheli yakalandı

İstanbul’da sahte belgelerle ikamet izni alındığına yönelik ihbarları değerlendiren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ikamet izni başvurularında sundukları belgelerde oynama yaptıkları, tamamen sahte evrak düzenledikleri ve gerçeği yansıtmayan taahhütnamelerle göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları tespit edildi.
Teknik ve fiziki çalışmaların tamamlanmasının ardından kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında işlemler sürerken, soruşturma kapsamında sahte belgelerle usulsüz şekilde ikamet izni aldığı belirlenen 441 kişinin izinlerinin iptali ve sınır dışı edilmesine yönelik sürecin başlatıldığı bildirildi.