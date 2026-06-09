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AjansHaber Gündem Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 72 gözaltı

Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 72 gözaltı

Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirlenirken, firari 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 72 gözaltı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bir internet sitesi üzerinden 7258 sayılı Kanuna muhalefet edildiğinin tespit edilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) desteğiyle yürütülen çalışmalarda, para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabı mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde söz konusu hesapların yıllık işlem hacminin yaklaşık 8 milyar lira olduğu belirlendi. İstanbul başta olmak üzere 27 ilde tespit edilen 84 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 72 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

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