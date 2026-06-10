Anavatan Partisi’nin 2023 büyük kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi

Anavatan Partisi’nin 2023 yılında gerçekleştirilen büyük kongresine ilişkin yargı süreci tamamlandı. Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongredeki delege işlemlerine yönelik itirazları değerlendirerek kongrenin iptaline karar verdi.
Sahte imza tespiti gerekçe gösterildi
Mahkeme kararında, kongreye katılan bazı delege oylarının geçersiz olduğunun tespit edildiği belirtildi. Söz konusu oyların, İbrahim Çelebi’nin genel başkan seçilmesi sonucunu doğrudan etkileyebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.
Kararda ayrıca, delege listelerinde sahte imzaların bulunduğuna ilişkin tespitlere yer verildi. Sahte imzaların kongre sonuçlarını etkileyebilecek düzeyde olduğu değerlendirilerek büyük kongrenin iptaline hükmedildi.
Yeni kongre süreci gündeme gelebilir
İddialara göre, mahkeme kararının taraflara tebliğ edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yapılacak. Başvuruda, partiyi yeniden kurultaya götürmek amacıyla çağrı heyeti atanmasının talep edileceği belirtildi.
Çağrı heyetinin görevlendirilmesi halinde, heyetin 45 gün içerisinde yeni kongre sürecini başlatmasının beklendiği ifade edildi.