10 Haziran 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:58 Manchester United’da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse macera peşinden koşmasın"
20:47 Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye süreci yeni yüzyılın stratejik devlet vizyonudur”
AjansHaber Gündem Anavatan Partisi’nin 2023 büyük kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi

Anavatan Partisi’nin 2023 büyük kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi

Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi’nin 24 Aralık 2023’te gerçekleştirilen büyük kongresinin iptaline hükmetti. Kararda, bazıdelege oylarının geçersiz sayılmasıve sahte imzaların kongre sonucunu etkileyebilecek nitelikte bulunmasıgerekçe gösterildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Anavatan Partisi’nin 2023 büyük kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi

Anavatan Partisi’nin 2023 yılında gerçekleştirilen büyük kongresine ilişkin yargı süreci tamamlandı. Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongredeki delege işlemlerine yönelik itirazları değerlendirerek kongrenin iptaline karar verdi.

Sahte imza tespiti gerekçe gösterildi

Mahkeme kararında, kongreye katılan bazı delege oylarının geçersiz olduğunun tespit edildiği belirtildi. Söz konusu oyların, İbrahim Çelebi’nin genel başkan seçilmesi sonucunu doğrudan etkileyebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Kararda ayrıca, delege listelerinde sahte imzaların bulunduğuna ilişkin tespitlere yer verildi. Sahte imzaların kongre sonuçlarını etkileyebilecek düzeyde olduğu değerlendirilerek büyük kongrenin iptaline hükmedildi.

Yeni kongre süreci gündeme gelebilir

İddialara göre, mahkeme kararının taraflara tebliğ edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yapılacak. Başvuruda, partiyi yeniden kurultaya götürmek amacıyla çağrı heyeti atanmasının talep edileceği belirtildi.

Çağrı heyetinin görevlendirilmesi halinde, heyetin 45 gün içerisinde yeni kongre sürecini başlatmasının beklendiği ifade edildi.

#Anavatan Partisi
#Mutlak Butlan
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı
İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı
Yaşam
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mahalli idareler ara seçimleri hayırlı olsun”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mahalli idareler ara seçimleri hayırlı olsun”
Bursa’da tarihi eser operasyonu: 202 sikke ve obje ele geçirildi
Bursa’da tarihi eser operasyonu: 202 sikke ve obje ele geçirildi
İstanbul merkezli kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 gözaltı
İstanbul merkezli kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 gözaltı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.