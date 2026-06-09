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AjansHaber Gündem Adana merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

Adana merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

Adana merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli yakalandı. Operasyonda milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edilirken çok sayıda mal varlığına el konuldu.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Adana merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı


İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonların 23 ili kapsadığı bildirildi.

Adana, İstanbul, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Burdur, Sakarya, Kilis ve Mersin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri sonucunda şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık para hareketliliği tespit edildiği aktarıldı. Şüphelilerin bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yürüttükleri ve elde edilen gelirlerin aktarımında aracılık yaptıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 1 paravan şirket, 23 konut, 29 araç, 13 arsa, 4 bin 742 banka hesabı ve 6 kripto varlık hesabına tedbir kararı uygulandı.

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