Günaydın: “Türk lirası, peso ile yarışıyor”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarını hatırlatan Günaydın, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkarıldığını aktardı.

TÜİK'in mayıs ayı başında dört aylık enflasyon toplamını yüzde 18,7 olarak tanımladığını ifade eden Günaydın, iktisatçıların ise altı aylık enflasyonu yüzde 25 olarak öngördüğünü dile getirdi.

Günaydın, Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, yüzde 70 düzeyinde olan gıda enflasyonunu yıl sonu itibarıyla yüzde 35,5 olarak öngördüklerini söylediğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın "Para politikalarındaki kararlı duruşun enflasyonu aşağıya çekeceğini" söylediğini anlatan Günaydın, "para politikalarındaki kararlı duruş" olarak ifade edilenin faizi yüzde 50 düzeyinde tutmak olduğunu vurguladı.

Rakamlarına TÜİK'in çalışanları bile inanmamaktadır

İktidarın, para politikasını destekleyen maliye politikasının bulunmadığını öne süren Gökhan Günaydın, kredi kartlarındaki faiz oranlarının artırılmasının ve taksit miktarının daraltılmasının vatandaşların temel ihtiyaçları kredi kartı üzerinden karşılama olanağını da ortadan kaldırdığını söyledi.

CHP'li Günaydın, "Merkez Bankası Başkanı 'Türk lirasındaki reel değerleme, enflasyon beklentilerindeki düzelme ve aylık enflasyonun ana eğilimini düşürme etkisi yaratacaktır' diyor. Türk lirasındaki reel değerleme sözcüğü ve söz dizimi kadar bence trajikomik bir cümle olamaz. Dünyadaki tüm para birimleri arasında Türk Lirası, Arjantin pesosu ile beraber devalüe edilme, değer kaybetme rekorunu elinde bulunduruyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların mutfak harcamasıyla kendini geçindirmeye çalıştığını dile getiren Günaydın, TÜİK'in de en güvenilmez kurumlar arasında yer aldığını söyledi.

"TÜİK'in enflasyon rakamlarına TÜİK'in çalışanları bile inanmamaktadır." diyen Günaydın, "TÜİK Başkanını da Merkez Bankası Başkanıyla beraber el ele tutuşarak pazara çıkmaya ve fiyatları görmeye davet ediyorum." diye konuştu.