Gülşen hakkında yeni karar!

Gülşen Çolakoğlu'na 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere söylediği sözler nedeniyle hakkında dava açılmıştı. Hakkında açıla dava için Gülşen, 21 Ekim günü hakim kaşısına çıktı. İlk duruşmada İsanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yurt dışı yasağının devam kararı vermesi üzerine avukatı Emek Emre tarafından üst mahkemeye sunulmak üzere itiraz dilekçesi sunulmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince "Sanığın savunmasının alınmış olması, duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmiş olması, üzerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta ve adli kontrol tedbirleri altında geçirdiği süre, bu ana kadar hakkında hükmedilen adli kontrol tedbirlerine uygun davranması da göz önüne alındığında ileride telafisi güç ve imkansız zararlara yol açmaması için sanık hakkında hükmedilen adli kontrol tedbirinin değiştirilmesine karar vermek gerekmiştir" denildi.

Mahkeme, Gülşen Çolakoğlu'nun yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına yönelik itirazın kabulüne karar verdi. Sanık Gülşen Çolakoğlu hakkındaki yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin güvence miktarı yatırmak şeklinde değiştirilmesine hükmedildi. Güvence yatırılması için 2 hafta süre verildi.

Gülşen'in mahkemeye sunduğu dilekçe

Gülşen Çolakoğlu mahkemeye sunduğu dilekçede, ''Videonun yayılması, gözaltına alınmam ve cezaevine girmem sadece bir gün sürdü. Manevi olarak çok orantısız bedellere maruz kaldım. 5 gün cezaevinde, 15 gün evde olmak üzere toplam 20 gün hapis cezası aldım. Asıl tutsaklığım çocuğuma kavuşamamam. Oğlum, İspanya’da eğitim görüyor. O benden mahrum, ben de ondan mahrumum.'' ifadelerini kullandı.