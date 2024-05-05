Galatasaray'dan Sivasspor'a farklı tarife

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Rams Park'taki mücadeleyi Galatasaray 6-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 11. ve 60. dakikada Hakim Ziyech, 38. ve 73. dakikada Dries Mertens ile 59. ve 85. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 54. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.

Ezeli rakibinin rekorunu kırdı

Sivasspor karşısındaki galibiyetle birlikte Galatasaray, puanını 96'a yükseltti. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 7'e yükseltti. Sivasspor, 48 puanda kaldı.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ligde en çok puan toplayan takım (93) rekorunu kırmayı başardı.

Galatasaray, 36. haftada Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Sivasspor ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Maç sonu üçlüsü Ziyech'ten geldi

Galatasaray'da Sivasspor galibiyetinin sonunda tribünler oyundan çıkan Hakim Ziyech'i istedi. Fernando Muslera soyunma odasına giden Ziyech'i getirmek için koşarak içeri gitti.

Kısa süre sonra sahaya tekrar ayak basan Faslı yıldız, 50 bin Galatasaray taraftarıyla birlikte galibiyet sevincini yaşadı.

Ziyech'ten sonra ise taraftarlar Dries Mertens'in oğlu Ciro Mertens'in üçlü çektirmesini istedi. Renkli görüntülere sahne olan anlar izleyenleri gülümsetti.

Dries Mertens'in oğlu Ciro Mertens, galibiyet sonrası tribünlere 'üçlü' çektirdi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.pic.twitter.com/7YPLpMAxZG — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 5, 2024

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 11. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı penaltı noktasına çevirdi. Icardi'nin boşalttığı alana geriden koşu yapan Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0.

22. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından orta açtı. Kerem Demirbay'ın arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

26. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Icardi, bekletmeden Torreira'ya meşin yuvarlağı aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayından çektiği şutta top, üstten auta gitti.

34. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL 38. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi'nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Sivasspor savunmasının hatalı pası sonrası topu önünde bulan Mertens, ceza yayından şut çekti. Sivassporlu Caner Osmanpaşa'ya çarpan meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti.

53. dakikada Köhn'ün sol kanattan içeriye çevirdiği topta Ziyech, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

GOL 54. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı kornerde Manaj, ön direkte topu arkaya doğru aşırttı. Caner Osmanpaşa, arka direkte meşin yuvarlağa dokunarak ağları havalandırdı: 2-1.

GOL 59. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Icardi, penaltı noktasında topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

GOL 60. dakikada Torreira'nın pasında Appindangoye, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ziyech'in ceza yayı önündeki şutunda meşin yuvarlak, ağları havalandırdı: 4-1.

70. dakikada Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı. Torreira'dan şık bir şekilde sıyrılan Charisis'in ara pasında Manaj, ceza sahasına girer girmez şut çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Sonrasında Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı.

GOL 73. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza yayında çektiği şutta top ağlara gitti: 5-1.

81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çevirdiği topta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Icardi, boşa çıkan topu Ali Şaşal Vural'dan kaptı ve ağlara gönderdi ancak hakem Arda Kardeşler golü faul sebebiyle saymadı.

GOL 85. dakikada sarı-kırmızılılar durumu 6-1'e getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Icardi, penaltı noktasından vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi: 6-1.

Galatasaray, müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.