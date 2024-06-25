Galatasaray'dan, Manchester United'a dev teklif!

Galatasaray'da sağ bek listesinin en üst sırasında yer alan Aaron Wan-Bissaka ve orta saha adaylarından Scott McTominay için görüşmeler sürüyor. İngiliz basını ise konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Ada gazetelerinde yer alan haberlere göre Galatasaray; bu iki futbolcu için Manchester United’a 20 milyon Euro’luk bir teklif yapmış durumda. İngiliz kulübünün ise 25 milyon Euro’nun altına inmediği, ancak tarafların anlaşma noktasına yakın olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray’a yakın kaynaklar, bahsi geçen 20 milyon Euro’nun daha da altında bir bonservis bedeliyle iki oyuncunun transferinin gerçekleşebileceğini dile getiriyor.

ORTA SAHAYA BİR YILDIZ DAHA

Ancak McTominay transferi gerçekleşse bile Sarı-Kırmızılılar’ın bu bölgeye bir takviye daha yapma ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi. Kiralık sözleşmesi biten Tanguy Ndombele’den sonra Sergio Oliveira’yla da yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu iki oyuncunun boşluğunu, yine iki önemli takviyeyle doldurmaya kararlı. Bu nedenle yönetim, eş zamanlı olarak orta saha listesindeki diğer isimlerle de temasları aynı ciddiyetle sürdürüyor.