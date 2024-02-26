Galatasaray'a İcardi şoku: 1 maç ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 26.02.2024 tarih ve 54 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

PFDK, Ankaragücü maçında yaptığı hareketten dolayı sevk ettiği Icardi'nin cezasını açıkladı. Buna göre PFDK Icardi'ye 1 maç ceza verdi. Arjantinli yıldız bugün oynanacak Antalyaspor maçında yer alamayacak ancak Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

Galatasaray itirazda bulunacak

Galatasaray, PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.