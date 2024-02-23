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Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki 'hakareti' sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki 'hakareti' sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 23.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporu açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan rapora göre Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

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