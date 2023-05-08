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Galatasaray kendi evinde hata yapmadı!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini belirleyebilecek en önemli karşılaşmalardan biri İstanbul'da oynanıyor. Lider Galatasaray, ligin ilk yarısında 7-0 yendiği ancak kupada elendiği Başakşehir'i konuk etti.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe’nin Giresun deplasmanında puan kaybettiği haftada Medipol Başakşehir’i konuk etti.

Karşılaşmanın 45-8. dakikasında Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, üstünlüğünü karşılaşmanın sonuna kadar taşıdı ve karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. 

Galatasaray bu sonucun ardından, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

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