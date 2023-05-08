Galatasaray kendi evinde hata yapmadı!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini belirleyebilecek en önemli karşılaşmalardan biri İstanbul'da oynanıyor. Lider Galatasaray, ligin ilk yarısında 7-0 yendiği ancak kupada elendiği Başakşehir'i konuk etti.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe’nin Giresun deplasmanında puan kaybettiği haftada Medipol Başakşehir’i konuk etti.
Karşılaşmanın 45-8. dakikasında Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, üstünlüğünü karşılaşmanın sonuna kadar taşıdı ve karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Galatasaray bu sonucun ardından, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.
Yorumlar