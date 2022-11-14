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FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Aydın'da yakalandı

FETÖ'cü eski emniyet müdürü M.K, Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulun eski 3. sınıf emniyet müdürü M.K'nin Yenipazar'da bulunduğunu belirledi.

M.K, düzenlenen operasyonla yakalandı. FETÖ propagandası yapmaktan dolayı da arama kaydı bulunduğu belirlenen M.K, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

 

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