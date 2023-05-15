AjansHaber.com.tr Spor Hakemler belli oldu!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay

20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gökhan Zan ve Ünal Karaman Meclis'e girdi mi?
Galatasaray, aradığı stoperi İngiltere'de buldu!
Fenerbahçe'den flaş transfer!
Şenol Güneş'ten şampiyonluk yarışı yorumu!
Geleceği belli oluyor
Tahkim'den Bakasetas kararı!
Hakemler belli oldu!