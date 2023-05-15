Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay
20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mayıs Çarşamba:
17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan
20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
18 Mayıs Perşembe:
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
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