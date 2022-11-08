Fenerbahçe 10 kişi kaldığı maçta tek golle güldü!

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u konuk etti. Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertli ekip, maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. Maçtaki tek golü 55. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Öte yandan Kanarya, 48. dakikada Michy Batshuayi'nin 2. sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı. Bu sonucun ardından lider Fenerbahçe puanını 29 puana yükseltti. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

Jesus'tan 3 değişiklik!

Teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Kiev maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bright Osayi-Samuel ve Arda Güler'i yedek soyundururken, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'yi kadroya alamadı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi.

Diego Rossi takıma döndü

Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig maçını sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus, Demir Grup Sivasspor karşısında Rossi'yi yedek soyundurdu. 63. dakikada Miguel Crespo'nun yerine oyuna giren Diego Rossi gol atma veya asist yapma başarısı gösteremedi.